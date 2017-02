Come calare la pratica e la visione dello Yoga nella vita di tutti i giorni, cercando di liberarsi da inutili condizionamenti e creando spazio per un autentico benessere fisico, mentale ed emotivo, tutto in un libro.

Cristina Rapisarda Sassoon presenta Vita da Yogi, Perché lo Yoga può rendere più felici. Edito da Edizioni RED! – Il Castello e con la prefazione della giornalisti Daniela Hamaui, con questo libro l’autrice, che da anni si dedica completamente alla pratica e all’insegnamento dello Yoga, propone un cammino per gradi, alla ricerca non della felicità assoluta ma di piccole e autentiche conquiste quotidiane.

“Lo Yoga – spiega Cristina Rapisarda Sassoon, – è soprattutto un’esperienza costruttiva e felice”. Una tecnica antica, con radici culturali profonde ma anche una disciplina che si apprende attraverso l’esperienza concreta. Si pratica. L’autrice spiega come a imparato a imparare non solo dai libri ma soprattutto dalle persone.

Per approfondire i temi proposti in “Vita da Yogi”, Cristina Rapisarda Sassoon propone un ciclo di incontri per riflettere insieme sulla nostra reale disponibilità al cambiamento, in vista di un maggiore benessere fisico, mentale ed emotivo.

Si parte Domenica 26 febbraio 2017 dalle ore 10.00 alle 12.00 presso lo Studio G in Piazza Sant’Ambrogio 16, Milano con l’incontro dal titolo “Lo yoga in pratica: tocchiamo con mano la gioia e l’energia”; si prosegue martedì 21 marzo dalle ore 18:30 alle 20:00 presso la galleria Nuages in via del Lauro 10 a Milano con “Yoga ed emancipazione della donna: quale femminismo per il terzo millennio?” per finire, mercoledì 3 maggio 2017, dalle 18:30 alle 20:45 presso lo Spazio Oberdan a Milano con la serata “L’amore che strappa i capelli: verità o illusione? Le risposte dello yoga”.

“Questo libro ti prospetta un viaggio – assicura Daniela Hamaui nella prefazione di Vita da Yogi. – Lungo il sentiero, sono previste delle tappe. Non bisogna avere fretta, chi decide di percorrerlo deve però essere coraggioso e sapere che si sta avviando dinamicamente a un mutamento profondo”.