Percassi offerte di lavoro 2019: nuove assunzioni in sede e in Starbucks, Kiko e Nike

Percassi, realtà imprenditoriale solida, dinamica e capace di anticipare i trend del mercato, è in cerca di nuovi profili da inserire nel proprio quartier generale e nelle sedi di Starbucks, Kiko e Nike, che sono soltanto alcuni dei tanti brand, che il gruppo italiano gestisce. Fondata nel 1976, la business company con sede a Bergamo, che conta uffici a Milano, Parigi, Londra, New York, Shangai e Hong Kong, si occupa infatti di grandi marchi commerciali come Victoria’s Secret e Lego. Pensate che lo Starbucks a Milano ha potuto aprire proprio grazie al Gruppo Percassi, che si è impegnato ad inaugurarne altri store di lusso e classiche caffetterie americane nel Belpaese.

Percassi: le posizioni aperte

Di seguito le figure professionali ricercate e le relative sedi:

HR Recruiting Business Partner Sede Di Lavoro: Bergamo, Bg (Italia)

Controller Sede Di Lavoro: Bergamo, Bg (Italia)

Junior Visual Merchandiser Dmail Zona Di Lavoro: Roma / Napoli (Italia)

Area Manager Victoria’s Secret Zona Di Lavoro: Torino / Bergamo / Milano / Treviso / Trento / Bologna / Firenze / Pisa / Roma / Napoli (Italia)

Stage Brand Analyst Sede Di Lavoro: Bergamo, Bg (Italia)

Stage Buyer Sede Di Lavoro: Bergamo, Bg (Italia)

Store Marketing Specialist Victoria’s Secret Sede Di Lavoro: Bergamo, Bg (Italia)

Barista Starbucks Milano Centro Sede Di Lavoro: Milano (Italia)

Sales Assistant (Part Time) Dmail Sede Di Lavoro: Milano (Italia)

Sales Assistant (Part-Time) Victoria’s Secret Sede Di Lavoro: Milano (Italia)

Sales Assistant (Part Time) Nike Sede Di Lavoro: Milano (Italia)

Sales Assistant (Part Time) Lego Sede Di Lavoro: Milano (Italia)

Assistant Store Manager Starbucks Milano (Shift Supervisor) Sede Di Lavoro: Milano, Mi (Italia)

Store Manager Starbucks Sede Di Lavoro: Milano, Mi (Italia)

Head Chef Wagamama Malpensa Sede Di Lavoro: Malpensa, Va (Italia)

Sales Assistant Dmail Bologna Sede Di Lavoro: Bologna, Bo (Italia)

Store Manager Dmail Bologna Sede Di Lavoro: Bologna, Bo (Italia)

Athlete – Sales Assistant Nike (Part Time) Cat. Prot. L 68/99 Sede Di Lavoro: Orio Al Serio, Bg (Italia)

Store Manager Flagship Victoria’s Secret – Oriocenter Sede Di Lavoro: Orio, Bg (Italia)

Sales Assistant Dmail Monza Sede Di Lavoro: Monza, Mb (Italia)

Store Manager Dmail Bolzano Sede Di Lavoro: Bolzano, Bz (Italia)

Oltre alle posizioni aperte elencate, Percassi è sempre alla ricerca di giovani di talento. Pertanto vi suggeriamo di inviare delle candidature spontanee. Chi volesse avere maggiori dettagli e informazioni su ciascuna figura professionale richiesta non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Percassi e inviare il proprio curriculum vitae.