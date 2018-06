“Per il nostro sì abbiamo scelto questa reggia”, ecco dove Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno: un posto da favola (FOTO)

Le nozze di Chiara Ferragni e Fedez sarebbero fissate per il 1 settembre e la location sembrerebbe essere il paese siciliano di Noto. Lo ufficializza il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nel paesino siculo Chiara aveva già effettuato un “sopralluogo”, in compagnia della mamma e delle amiche del cuore Martina Maccherone e Michela Gombacci. La scelta della Sicilia, come luogo del matrimonio, sarebbe stata fatta in onore della mamma della blogger, Marina Di Guardo, originaria di quelle parti. (Continua a leggere dopo la foto)

Come scrivono i colleghi ragusani, la sede prescelta da Fedez e Ferragni per il loro matrimonio risulta la «Dimora delle Balze» con suite e camere già esaurite per le ultime settimane di agosto e la prima di settembre. Un eremo blindato, incastonato fra ulivi e cactacee che profumano d' Africa. Lì qualcuno – non il sindaco che non è stato contattato – magari un vippissimo amico della coppia, celebrerà il rito civile. «È una questione di ritorno alle origini – spiega entusiasta Corrado Bonfanti, sindaco di Noto a RagusaNews – la madre di Chiara Ferragni è nata a Marina di Guardo, vicino a Catania, quindi per la sposa si tratta di un ritorno alle radici. Insieme hanno già fatto due sopralluoghi in città».

Acquistata nel Settembre del 2009, Dimora delle Balze è una tenuta del 1800 in cui il tempo sembra non essere trascorso. Le mura, i pavimenti, i soffitti narrano storie ricche di fascino, profumate di mediterraneità, desiderose di essere ascoltate. La tenuta presenta una grande corte quadrangolare dove, nella parte sinistra, si affacciano le stanze anticamente destinate all'abitazione del massaro, ai magazzini e alle stalle. Nell'ala destra invece, un antico cancello conduce all'abitazione padronale. Al suo interno, le numerose stanze di cui si compone, presentano ancora i suggestivi e autentici affreschi d'epoca risorgimentale riportati allo splendore originario. Infine il giardino padronale, anticamente impreziosito da panche di pietra, ospita oggi i resti delle colonne classiche pre-esistenti e terrazzamenti allestiti con poltrone e oggetti di design scelti su misura.

«Il matrimonio si avvicina, siete pronti?». Con un video annuncio su Instagram The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, invitano ufficialmente il popolo social ad assistere alle loro nozze il 31 agosto a Noto, in Sicilia dov’è originaria la mamma. «L’aereo, le luci, il si, la ruota panoramica: save the date»: annuncia l’invito che ha già avuto più migliaia di interazioni.