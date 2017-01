People’s Choice Awards 2017 i vincitori e le foto della serata

Dopo i Golden Globe e prima dei Grammy 2017 ecco che ieri, 18 gennaio, a Los Angeles sono andati in scena i People’s Choice Awards 2017 ovvero i premi a stelle e strisce destinati agli artisti preferiti dal pubblico nel mondo del cinema, della musica e della televisione.

Ospitati al Microsoft Theater di Los Angeles la 43esima edizione dei People’s Choice Awards non ha mancato di riservare grandi sorprese.

Trionfatrice assoluta quest’anno è stata Ellen DeGeneres che ritirando tre statuette, migliore conduttrice, voce animata, collaborazione comica, ha raggiunto un totale di 20 premi in carriera diventando così la conduttrice e comica americana più premiata nella storia dei People’s Choice Awards; una grande soddisfazione per lei che quest’anno è stata insignita anche della medaglia presidenziale per la libertà dal Presidente USA uscente Barack Obama che l’ha anche citata durante la conferenza stampa di chiusura del suo mandato commuovendo la DeGeneres che su Twitter ha scritto “farò in modo di fare lo stesso nel mio ultimo show”.

Ben 64 i premi consegnati durante la serata dei People’s Choice Awards 2017 divisi, come sempre, nelle categorie cinema, televisione, musica e digital.

Jennifer Lawrence e Ryan Reynolds, entrambi assenti, sono stati scelti come migliori attori, Johnny Depp ha vinto il premio per “icona del cinema”, che ha chiuso la serata apparendo in pubblico ufficialmente per la prima volta dopo il divorzio da Amber Heard.

Grey’s Anatomy e The Big Bang Theory sono rispettivamente la miglior serie drammatica e la migliore commedia tv, tra gli attori hanno ritirato il premio ai People’s Choice Awards 2017 Jim Parsons e Sofia Vergara, da tenere d’occhio, infine, This is Us miglior nuova serie tv drammatica.

Passando alla Musica ai People’s Choice Awards 2017 hanno trionfato su tutti Justin Timberlake, Migliore artista maschile e Canzone (Don’T Stop The Feeling), e Britney Spears che di premi ne ha ricevuti 4: Migliore artista femminile, Miglior pop star, Favourite Social Media Celebrity e Favourite Comedic Collaboration con Ellen DeGeneres.

Tra i momenti più intensi della serata, infine, la consegna del premio Favorite Humanitarian Award a Tyler Perry che ha commentato nel suo discorso, a detta di tutti il più bello, “strano ricevere un premio per essere stato generoso e gentile, è quello che dovremmo fare tutti”.

La lista completa dei vincitori dei People’s Choice Awards 2017 categorie Cinema, Televisione, Musica e Digital:

Favorite Movie Icon: Johnny Depp

Favorite Movie Actor: Ryan Reynolds

Favorite Movie Actress: Jennifer Lawrence

Favorite Action Movie: Deadpool

Favorite Action Movie Actress: Margot Robbie

Favorite Dramatic Movie: Me Before You

Favorite Comedic Movie: Bad Moms

Favorite Movie: Finding Dory

Favorite Network TV Comedy: The Big Bang Theory

Favorite Comedy TV Actress: Sofia Vergara

Favorite Thriller Movie: The Girl on the Train

Favorite TV Show: Outlander

Favorite New TV Comedy: Man With a Plan

Favorite New TV Drama: This Is Us

Favorite Group: Fifth Harmony

Favorite Action Movie Actor: Robert Downey Jr.

Favorite Actor in a New TV Series: Matt LeBlanc

Favorite Actress in a New TV Series: Kristen Bell

Favorite Competition TV Show: The Voice

Favorite Hip-Hop Artist: G-Easy

Favorite Dramatic TV Actress: Priyanka Chopra

Favorite Premium Series Actress: Sarah Jessica Parker

Favorite Comedic Movie Actress: Melissa McCarthy

Favorite Cable TV Comedy: Baby Daddy

Favorite Animated Movie Voice: Ellen DeGeneres, Finding Dory

Favorite Daytime TV Host: Ellen DeGeneres

Favorite Comedic TV Actor: Jim Parsons

Favorite Dramatic TV Actor: Justin Chambers

Favorite Breakout Artist: Niall Horan

Favorite Cable TV Drama: Bates Motel

Favorite Cable TV Actor: Freddie Highmore

Favorite Cable TV Actress: Vera Fermiga

Favorite Sci-Fi/Fantasy Actor: Sam Heughan

Favorite Sci-Fi/Fantasy Actress: Caitriona Balfe

Favorite Late Night Talk Show Host: Jimmy Fallon

Favorite Female Artist: Britney Spears

Favorite Female Country Artist: Carrie Underwood

Favorite Country Group: Little Big Town

Favorite R&B Artist: Rihanna

Favorite Pop Artist: Britney Spears

Favorite Social Media Celebrity: Britney Spears

Favorite Animated TV Show: The Simpsons

Favorite Daytime TV Hosting Team: Good Morning America

Favorite Premium Sci-Fi/Fantasy Show: Outlander

Favorite Network Sci-Fi/Fantasy Show: Supernatural

Favorite Cable Sci-Fi/Fantasy Show: The Walking Dead

Favorite Comedic Collaboration: Britney Spears and Ellen DeGeneres’ Mall Mischief

Favorite Social Media Star: Cameron Dallas

Favorite Premium Drama Series: Orange Is the New Black

Favorite TV Crime Drama Actor: Mark Harmon

Favorite TV Crime Drama: Criminal Minds

Favorite Network TV Drama: Grey’s Anatomy

Favorite YouTube Star: Lilly Singh

Favorite Premium Comedy Series: Fuller House

Favorite Dramatic Movie Actor: Tom Hanks

Favorite Male Country Artist: Blake Shelton

Favorite Album: Blake Shelton, If I’m Honest

Favorite Dramatic Movie Actress: Blake Lively

Favorite Premium Series Actor: Dwayne “The Rock” Johnson

Favorite Male Artist: Justin Timberlake

Favorite Song: Justin Timberlake, “Can’t Stop the Feeling”

Favorite Comedic Movie Actor: Kevin Hart

Favorite TV Crime Drama Actress: Jennifer Lopez

Favorite Humanitarian: Tyler Perry