Pelle luminosa, Enolea e il segreto di un’azione anti-age

Il segreto dell’efficacia di questi trattamenti cosmetici naturali risiede nell’unione sinergica dei polifenoli e dei biofenoli – presenti rispettivamente nella vite e nell’olivo – che permette di inibire il 96% dei radicali liberi, causa principale dell’invecchiamento cutaneo. Il complesso brevettato Enolea®, contenuto in tutti i prodotti, garantisce infatti uno straordinario effetto anti-età. Qualità ed efficacia senza rinunciare al rigore della certificazione biologica NATRUE, standard internazionale molto restrittivo per la cosmesi bio che certifica l’intera gamma di prodotti. Certificato VEGANO per un consumatore vegan.

Le linee che Enolea dedica alla cura del viso sono tre: