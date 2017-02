Pauline Ducruet di Monaco: fidanzato, altezza, età, ambizioni, instagram e curiosità

Pauline Ducruet è l’astro nascente del principato di Monaco: figlia della terzogenita di Grace Kelly – Stephanie – e di Daniel Ducruet. La ragazza ha 22 anni e a differenza della bellissima quanto sempre più schiva Charlotte, non perde occasioni per mettersi in mostra. Sia a per le celebrazioni monegasche ufficiali, sia attraverso i suoi social: il suo profilo instagram nell’ultimo anno è stato particolarmente “vivace”.

Amante dello sport e dei tuffi, che pratica a livello agonistico, la giovane rampolla sogna di fare la giornalista di moda. Al momento è a New York, per studiare presso la prestigiosissima Parsons School of Design, nella pratica non esiste party presso i club più esclusivi al quale non presenzi e non mostri sui social le sue notti brave.

Alta 1,66, dal fisico esile ma sportivo, la giovanissima monegasca ha un compagno di avventure che compare in ogni sua foto, viaggio e situazione privata: si tratta di Maxime Giaccardi. Si definiscono amici, ma sono sempre insieme e si comportano più da fidanzati.