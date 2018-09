Patrizia De Blanck a Pomeriggio Cinque ha parlato del dramma vissuto. Una grande paura provocatale da una devastante infezione agli occhi che le ha fatto rischiare di perdere la vita. L’incubo dal quale è riuscita ad uscire risale ai mesi estivi appena trascorsi: “Stavo piangendo tantissimo per la morte della mia cagnolina, e tutte quelle lacrime hanno chiuso il condotto lacrimale, causando un’infezione, che dall’occhio stava per estendersi fino al cervello”.

Un’esperienza terribile quella della contessa romana, che in collegamento video insieme alla figlia Giada con il programma pomeridiano condotto da Barbara D’Urso aveva ancora i segni sul viso della terribile infezione. Il volto gonfio e dei grandi occhiali coprenti, la contessa è apparsa ancora molto gonfia deformata a causa della dacriocistite. A salvarle la vita sua figlia, “angelo custode”, che l’ha convinta a rivolgersi al centro oftalmico di Roma, dove è stata subito curata. “Il dottore mi ha detto che un’altra notte così e mi sarebbe venuta una meningite fulminante: sarei potuta morire”. Dopo la terribile esperienza, Patrizia ha deciso di lanciare un messaggio molto importante a chiunque si trovi nella sua medesima situazione: “Ascoltate il vostro corpo: se state male andate dai medici”.

Patrizia De Blanck era ancora visibilmente scossa e agitata mentre raccontava ai telespettatori il suo incubo: “Quella foto che hai visto è una foto in via di guarigione. È la seconda volta che salvo la vita a mamma ma bisogna stare a sentire i segnali del proprio corpo”, ha detto Giada. “È ancora nervosa dall’antibiotico. Non sai cosa mi ha fatto passare con questo nervosismo, urlava per tutto … Aveva tutta la faccia deformata, il pus dall’orecchio stava arrivando al cervello e proprio per questo motivo era nervosa, perché il pus iniziava a toccarlo.”