Patrick Dempsey nuovo testimonial Vodafone Italia: il video

Metti insieme Patrick Dempsey bello come il sole e un tenero gattino: diciamo che a Vodafone piace vincere facile.

Dopo Bruce Willis, infatti, è il Dottor Stranamore il protagonista del nuovo spot della celebre compagnia telefonica.

Da ieri è in onda il primo episodio della nuova campagna iperfibra di Vodafone che vede l’ex dottor Sheperd della famosa serie tv Grey’s Anatomy nei panni di un seducente vicino di casa.

Il claim della nuova campagna è Migliore la Rete, migliore la vita: in ogni spot farà la sua comparsa Patrick che – in modo ironico – rappresenta l’elemento di imprevedibilità su cui Vodafone “non garantisce”.

Nella pubblicità, in onda da ieri, si vede un padre di famiglia che è evidentemente orgoglioso del suo nuovo abbonamento IperFibra, perché grazie alla connessione di Vodafone tutta la famiglia può navigare in ogni angolo della casa, scaricare un film HD in 16 secondi e nessuno litiga più per il Wi-Fi. Il momento di autocelebrazione del papà viene però interrotto da Dempsey, che fa la sua comparsa catalizzando l’attenzione di tutta la famiglia.

La coinvolgente voce narrante del primo episodio è del famoso attore, doppiatore e comico italiano Mario Zucca.

La campagna è stata realizzata in diversi formati per televisione e web in collaborazione con Team Red, la struttura WPP responsabile del coordinamento e dell’indirizzo strategico per tutte le agenzie del gruppo.

La regia è stata affidata al regista americano Aaron Stoller, la casa di produzione è Buddy Film, mentre per la colonna sonora è stato scelto il brano inedito “Per incontrarti ancora” della boyband spagnola Gemeliers.