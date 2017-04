Pasticceri&Pasticcerie 2017: il Gambero Rosso pubblica la guida online

Grandi novità dal Gambero Rosso e, in particolare, dalla celebre guida Pasticceri&Pasticcerie. Il manuale dedicato all’arte dolciaria – arrivato in questo 2017 alla sua sesta edizione – è ora disponibile anche online in una sezione dedicata del sito del Gambero Rosso.

Pasticceri&Pasticcerie d’Italia è sicuramente la guida più amata da tutti i golosi d’Italia: il manuale infatti, giunto alla sua sesta edizione, rappresenta un’importante raccolta di indirizzi dolci di livello, dalle pasticcerie più note ai laboratori artigianali meno conosciuti, dalle realtà delle grandi metropoli a quelle più piccole delle periferie cittadine, senza dimenticare borghi, località balneari e paesi di montagna. In particolare, la guida stilata dal Gambero Rosso nel 2017 racchiude 550 pasticcerie, insignite con al massimo tre torte oppure con i premi speciali quali Pasticcere Emergente, Miglior Sito Internet, Novità dell’Anno e il Premio Gusto&Salute.

Novità dell’anno è la pubblicazione della guida Pasticceri&Pasticcerie d’Italia anche online, sul portale del Gambero Rosso: i golosi amanti della vita “smart” potranno quindi accedere alla sezione dedicata e trovare comodamente tutte le migliori pasticcerie d’Italia e gli indirizzo dolci più prestigiosi. Il sito del Gambero Rosso darà quindi l’opportunità di cercare la pasticceria per nome, città o regione e consultarne poi tutte le info grazie alla scheda descrittiva: non mancheranno infine i suggerimenti “nelle vicinanze”, perfetti per tutti coloro che vogliono provare un tour all’insegna dell’alta pasticceria italiana.