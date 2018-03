Pasquetta 2018: accessori esclusivi all’insegna del “Chill&Grill”

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi… E la Pasquetta? Chi segue la tradizione sa benissimo che una delle attività più amate per il lunedì dopo la Pasqua è il ritrovarsi tra amici, divertendosi e soprattutto gustando dell’ottima carne grigliata.

Grigliata e chiacchiere tra amici non devono però essere sinonimo di piatti di plastica e bicchieri di cartone… È possibile rendere glamour e ricercata una tavola anche in occasione di pic-nic e grigliate all’aperto. Cogliamo quindi l’occasione per suggerirvi accessori per la tavola esclusivi, colorati in perfetto stile primaverile ma anche ricercati nella loro semplicità. In questo modo siamo certi che lascerete stupiti tutti i vostri ospiti…