Pasqua 2018, idee di viaggio: le mete preferite dagli italiani

Dopo un lungo e freddo inverno, finalmente la Primavera è arrivata portando con sé anche una Pasqua e una Pasquetta piuttosto in anticipo rispetto al solito. È quindi tempo di preparare i bagagli e partire per le prime vacanze dell’anno, quelle che danno ufficialmente il via alle gite fuori porta sotto il sole e alle future vacanze estive. Ma dove vanno gli italiani durante le vacanze di Pasqua?

Momondo.it si è interrogato sulle abitudini degli italiani scoprendo che Amsterdam, Londra e Barcellona rappresentano una costante: le prime due si sono alternate ripetutamente in vetta alla classifica a partire dal 2016, mentre Barcellona – per due anni sul gradino più basso del podio – quest’anno è stata scalzata da Catania, che conquista la prima posizione.

In generale, sono proprio le destinazioni italiane a guadagnare terreno nella classifica delle prossime festività: non solo Catania diventa la regina di questa speciale classifica (scalando cinque posizioni rispetto allo scorso anno), ma nella top 10 di quest’anno le destinazioni italiane diventano ben quattro, con Milano (4° che risale di tre gradini rispetto al 2017), Palermo che entra come new entry direttamente in settima posizione appena sopra Roma (8°), che avanza di due posizioni dallo scorso anno.