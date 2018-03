La Pasqua 2018 si avvicina ed è tempo di pensare al pic-nic di Pasquetta ma anche alle uova di cioccolato da portare in tavola per i vostri ospiti. Quest’oggi, quindi, vi proponiamo in anteprima le creazioni de La Pasqualina, uova di cioccolato che uniscono bellezza e golosità tipiche dell’alta pasticceria italiana.