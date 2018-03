Pasqua 2018, dove andare? Idee di viaggio per la primavera

La Pasqua si avvicina ed è quindi il momento perfetto per pensare a dove andare per trascorrere il ponte pasquale. Se “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”, ecco alcune idee di viaggio per l’1 e 2 aprile, giorno di Pasqua e Pasquetta 2018: da Amsterdam a Praga, ecco le mete europee in cui trascorrere le vacanze pasquali.

Budapest: A partire dal weekend di Pasqua la capitale ungherese ospita il “Festival Primaverile di Budapest” , tra le manifestazioni culturali più attese ed apprezzate del Paese, con un palinsesto di oltre 200 eventi : su tutti il concerto del russo Daniil Trifonov, giovane astro nascente del pianoforte, in programma il 31/3 alla Liszt Academy. Le tradizioni magiare saranno invece di casa ai mercatini di piazza Vörösmarty, dove si potrà assistere alle esibizioni di gruppi folcloristici e acquistare manufatti artigianali, come le classiche uova in legno decorate. E per concludere in dolcezza, imperdibile il kalács, tipico pane dolce al latte ripieno di frutta secca;

Non solo a Natale, a Praga le tipiche casette in legno dei invadono le piazze e le strade del centro storico anche nei giorni di Pasqua. In questo caso, però, le stelle e le decorazioni dorate lasciano il posto ai vivaci e brillanti colori della primavera. L’appuntamento principiale è nella Piazza della Città Vecchia, dove si possono acquistare i prodotti tipici dell’artigianato locale: marionette, giocattoli in legno, cristalli di Boemia, strumenti musicali, oggetti d’antiquariato e le immancabili uova dipinte a mano. Tante anche le occasioni per assaggiare il tipico “street food” pasquale, come i mazanec, noti come “focacce di Pasqua” e gli jidáše, panini dolci a forma di treccia; Malta: Quest’anno, a Malta le vacanze di Pasqua coincidono con le rievocazioni storiche del “Jum Il-Helsien” , il “giorno della libertà” che nel 1979 segnò la partenza delle ultime truppe inglesi dopo 180 anni di occupazione militare. A suggellare la ricorrenza, nel pomeriggio le imbarcazioni guidate dai team di ogni città dell’isola gareggeranno nelle acque del Grand Harbour, regalando uno spettacolo avvincente a tutti i visitatori di Valletta. Chi preferisce festeggiare a tavola può optare per le tante ricette tipiche del periodo pasquale: dai piatti a base di pesce del venerdì santo, come il baccalà fritto o le tortine di pasta sfoglia con spinaci acciughe e olive, alle golosità del giorno di festa, come i biscotti di pane ricoperti di mandorle e semi di sesamo, ifigolli, dolci a forma di colomba glassati al limone, e la ftira, la tipica pizza maltese;

Ad Amsterdam quest’anno il periodo di Pasqua coincide con il , coloratissima rassegna dedicata alla fioritura dei tulipani in oltre 80 spazi verdi, compresi i giardini dei più importanti musei e palazzi storici: si dice che siano 850.000, uno per ogni abitante della città! Un’occasione da non perdere per un coloratissimo picnic di Pasquetta, da trascorrere negli immensi parchi, come il Vondelpark e l’Amsterdamse Bos. Nel cesto, imperdibile un assaggio dipaasbrod, il tipico pane dolce farcito di uvetta e ribes che durante le feste invade le tavole della capitale olandese; Lisbona: Premiata ai World Travel Awards 2017 come migliore destinazione del mondo dove trascorrere un city break, Lisbona si anima fin dal venerdì santo con diverse processioni religiose, come la “Procissao do Senhor Morto”, che si svolge nelle vie della città vecchia a lume di candela ed è scandita dai canti sacri intonati dai fedeli. Ma Pasqua a Lisbona è anche sinonimo di ricette tipiche, in larga parte legate ai riti religiosi: il venerdì, immancabili le stuzzicanti proposte a base di merluzzo, mentre il giorno di Pasqua si festeggia con il folar, una gustosissima sfoglia ripiena con al centro un uovo sodo.