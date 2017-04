Pasqua 2017 last minute: gli appuntamenti da non perdere in Europa

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”… E chi ancora non ha deciso come trascorrere la Pasqua e la Pasquetta 2017? Niente paura! Vi suggeriamo alcune idee last minute per trascorrere un fantastico fine settimana lungo in Europa tra tradizionali celebrazioni e visite culturali. Ecco allora gli appuntamenti da non perdere…

A corto di idee per Pasqua 2017? Abbiamo selezionato alcune città e cittadine italiane ed europee perfette per trascorrere il weekend pasquale all’insegna della tradizione ma anche di passeggiate turistiche per le bellezze europee. Che siate persona da “zaino in spalla” o amiate il comfort degli hotel di lusso, queste mete faranno al caso vostro. La nostra prima proposta è Firenze: il capoluogo toscano, facilmente raggiungibile da qualsiasi parte del Belpaese, è perfetto per trascorrere le vacanze di Pasqua e staccare dalla solita routine quotidiana. La città è ricca di tradizioni per questo periodo che culminano con lo “Scoppio del Carro”, una bellissima e suggestiva cerimonia che si tiene nella piazza del Duomo la domenica di Pasqua.

Decisamente meno immediata da raggiungere – ma sicuramente fattibile con un volo last minute – è la Norvegia del nord: qui – sino al 17 aprile – si tiene il Festival Sami di Pasqua di Kautokeino. Durante la manifestazione il popolo Sami permette ai turisti di conoscere il loro stile di vita mostrando le proprie tradizioni culinarie, musicali e cinematografiche. Vi suggeriamo infine i Paesi Bassi ed, in particolare la festa di Konigsdag: a ridosso della Pasqua, infatti, i cittadini di Amsterdam e delle altre città colorano di arancione le strade e le animano con balli e musica in onore del compleanno del primo re Guglielmo d’Orange.