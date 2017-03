PASQUA 2017 dove andare

Skyscanner.it ha analizzato l’andamento delle ricerche e delle prenotazioni di voli dall’Italia per le vacanze di Pasqua per scoprire quali siano al momento le destinazioni preferite per la Pasqua 2017.



Tra le le città più prenotate troviamo al primo posto la “classica” Londra seguita (e non a sorpresa) da Amsterdam . Le due città sembrano essere anche quest’anno le destinazioni più ricercate per le vacanze di Pasqua. New York si posiziona al terzo posto e scalza dal podio dello scorso anno Parigi – oggi solo quinta. Al quarto posto, al momento, troviamo la prima delle italiane, Catania, che per ora supera per numero di prenotazioni sia Parigi, sia Barcellona. New York e Tokyo sono le sole due mete di lungo raggio fra le prime dieci destinazioni più ricercate per il periodo di Pasqua.

I paesi più prenotati

L’Italia si conferma in cima alla classica dei Paesi scelti per trascorrere la Pasqua 2017, segue la Spagna, e poi gli Stati Uniti, che guadagnano il terzo gradino del podio. Al quarto posto il Regno Unito, seguito da Paesi Bassi, che per ora sembra superare la Germania e la Francia, quest’ultima settima.

Rientra quest’anno fra i primi dieci Paesi il Giappone, che guadagna ben undici posizioni rispetto alla Pasqua 2016. Al nono e decimo posto troviamo rispettivamente la Thailandia e il Portogallo. Interessante notare che nelle prime dieci posizioni compaiono ben tre destinazioni di lungo raggio per le vacanze pasquali: Stati Uniti, Giappone e Thailandia.