Pasqua 2017, Armani/Dolci Spring Collection: raffinata eleganza e ricercatezza per la collezione primaverile

Giorgio Armani ha presentato la sua Armani/Dolci Spring Collection 2017. La nuova collezione di dolci pensati per la Pasqua 2017 si caratterizza per la sua estrema ricercatezza ed eleganza, data anche dalla stampa floreale nei toni del blu e viola – con tocchi di bianco e rosa cipria – che avvolge le golosità richiamando uno dei temi della collezione Giorgio Armani donna primavera/estate 2017.

Nella collezione Armani/Dolci Spring Collection 2017 pensata per la Pasqua troviamo la tradizionale colomba – disponibile nei formati da 100g e da 1kg – ma anche piccole uova di cioccolato proposte in due differenti gusti, cioccolato al latte con ripieno di gianduia bianca e cioccolato extra fondente al 75% con ripieno di crema al cacao fondente. Ricercatezza ed eleganza anche nelle confezioni degli ovetti e delle classiche praline, avvolte da una pouch in delicato tessuto stampato e chiusa da un nastro color argento.

Immancabile, infine, anche il classico uovo di Pasqua da 200g con sorpresa, proposto sia al cioccolato extra fondente 75% sia cioccolato al latte: in entrambi i casi è decorato con l’iconica lettera A di Armani a contrasto. L’uovo è in vendita in esclusiva presso Armani/Manzoni 31 a Milano. Per info sulla collezione: www.armanidolci.com.