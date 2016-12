Party di Dolce&Gabbana a St.Barth: tantissimi vip per la nuova boutique

Una vera e propria festa in grande stile quella organizzata dagli stilisti Dolce&Gabbana per celebrare l’apertura di una loro boutique presso St Barth. Non un semplice negozio ma un vero concept store progettato dall’architetto Steven Harris dove l’ospite vive un’esperienza sensoriale.

“Volevamo un’atmosfera rilassante che fosse un luogo di incontro dove vivere un momento di tranquillità a due passi dal mare” hanno asserito i due stilisti. Presso la location di lusso è possibile anche rilassarsi e sorseggiare dei cocktail. La festa di inaugurazione non è stata da meno, presente il padre delle modelle del momento – Gigi e Bella – il milionario Mohamed Hadid e il rampollo di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio in compagnia della modella e fidanzata Alessia Tedeschi.

E poi Anna Dello Russo, Victoria Silvstedt, Raffaella Zardo e tantissimi altri vip. Il party si è tenuto presso l’esclusiva location dell’Eden Rock e, a giudicare dalle foto piovute sugli account social dei partecipanti, è stata un vero e proprio successo.