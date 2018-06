Parma, Rocca Food Street Festival 2018: date e programma

Da venerdì 29 giugno a domenica 1° luglio sono in programma 3 giorni dedicati al divertimento con dj-set e le golosità da strada dei food truck, provenienti da tutta Italia a San Secondo. La manifestazione annuale cambia format e mette al centro il connubio ormai inscindibile in tante piazze d’Italia del food&music, ai piedi della Rocca dei Rossi. La location dell’evento è la piazza Mazzini, il parco verde davanti al castello che accoglierà cibi, profumi, sapori per deliziare i palati di tutti gli ospiti dando vita al tanto amato street food. A completare il tutto la fresca birra artigianale e la sangria. Venerdì e sabato le proposte dello street food saranno disponibili a partire dalle ore 18, domenica 1° lugli i food truck saranno invece aperti tutto il giorno.

La musica completerà e accompagnerà questi gustosi momenti che poi lasceranno spazio al ballo. Venerdì sera si esibirà il dj live di Radio Malvisi Network, per poi passare il testimone, sabato, al dj-set firmato WeLove2000; domenica chiuderà lo spettacolo il ritmo della disco music anni ’70 e ’80 targata Jumbo Story.

Accanto allo spazio musicale i visitatori troveranno la zona bar, gestita dalla Contrada Prevostura, aperta venerdì e sabato dalle ore 19, mentre la domenica dalle 18. La location sarà ravvivata anche dalle immancabili bancarelle, che si dipaneranno lungo via Roma, che allieteranno le passeggiate dei partecipanti alla manifestazione. L’iniziativa è promossa dal Comune di San Secondo con l’organizzazione di Edicta Eventi. Per informazioni: tel. 0521 921346 oppure scrivere a [email protected]