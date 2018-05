Parma City Of Gastronmy Festival: al via la prima edizione, quando e dove

Parma il 2 e 3 giugno 2018 mette in mostra le sue eccellenze gastronomiche. Chef italiani e stranieri, dibattiti, degustazioni caratterizzeranno il Parma City Of Gastronmy Festival, mix esplosivo di buon cibo, cultura e arte. Un evento che intende promuovere le specialità della food valley e del made in Italy e per due giorni animerà la città.

Protagonisti chef stellati, che si cimenteranno ai fornelli e in momenti di approfondimento che permetteranno di scoprire la ricchezza culturale di un territorio tra i più rinomati per le sue eccellenze enogastronomiche. Quella del 2018 è al prima edizione del City of Gastronomy Festival, occasione per vivere la dimensione del cibo in ogni sua declinazione. Una vetrina lunga 48 ore che permetterà di assaggiare pietanze e sapori quasi da tutto il mondo in location d’eccezione come il Palazzo del Governatore, Piazza Ghiaia, Piazza Garibaldi e i suoi Portici del Grano. “La sfida che abbiamo intrapreso a Parma è aprirsi sia al resto del territorio italiano” ha spiegato Enrico Bergonzi, chef di Al Vedel di Colorno e presidente di Parma Quality Restaurants. L’ingresso è gratuito.

Ecco il programma:

Cooking show

Gli chef raccontano, attraverso la tradizione, la cura, la scienza, la curiosità che c’è dietro ogni ricetta, ogni piatto, ogni prodotto rappresentato;

Meeting

Presso Auditorium del Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, una serie di incontri tematici, che raccontano il tempo e lo spazio della creatività gastronomica, a Parma, in Italia e nel mondo.

Talk show

Due giorni di appuntamenti con interviste, incontri, presentazioni di libri, workshop, i mille modi di conoscere Parma.

Kids lab

La via Mazzini sarà tutta dedicata al divertimento dei più piccini con giochi ed intrattenimento.

Tastings

Spazio dedicato alla scoperta dei gusti e delle tradizioni dei territori ospiti del Festival.

Pop up restaurant

Ristoranti temporanei gestiti dagli chef del Consorzio Parma Quality Restaurants presentano piatti di alta qualità in un contesto informale, dove per due giorni in Ghiaia si potranno gustare i piatti di numerosi del territorio.

Parma Unesco city of gastronomy

Dal Brasile al Giappone, dalla Norvegia alla Cina, dalla Francia agli Stati Uniti, dalla Spagna all’Italia, sarà molto interessante fare un viaggio enogastronimico in tutto il mondo.