Paris Hilton si sposa: chi è il futuro marito, “Quello giusto per me” (FOTO)

Paris Hilton si sposa: “L’anno prossimo mi sposo. Prima preferivo stare da sola, ma quando ho incontrato Chris (Zylka) ho capito che era l’uomo giusto per me”, racconta la 37enne americana in un’intervista esclusiva a Chi in edicola da mercoledì 31 ottobre. “Sogno un matrimonio bellissimo con un vestito romantico. Poi vorrei subito dei figli: prima una femmina, che chiamerò London, e poi un maschio, che vorrei chiamare Milan… in fondo io mi chiamo Paris! È da quando sono teenager che lavoro molto e molto duramente, ho costruito un impero e ora vorrei dedicarmi di più a me”.

La modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense parla anche della presunta antagonista Kim Kardashian: “Ci conosciamo da quando avevamo due anni, le nostre mamme sono migliori amiche… I media americani amano inventarsi delle storie”. Il futuro marito è Chris Zylka, che le ha regalato un anello di fidanzamento – da lei inizialmente perso nel secchiello del ghiaccio in una discoteca – da sogno. Nel 2019 la coppia convolerà a nozze, ma al momento non si conosce la data. La Hilton ammette di non avere ancora scelto l’abito, ma certamente non passerà inosservato. L’imprenditrice ha le idee chiare anche in merito al suo ruolo di madre: “Voglio essere la migliore madre del mondo […] Sarò severa, mia madre lo è stata con noi […] Prima ho sempre pensato che non fosse molto ‘cool’ essere severe, ma ora capisco, sarò tosta in questo senso”.

Chris Zylka – 33enne, attore e modello statunitense – è “Quello giusto per me […] ho capito immediatamente che era unico, quello giusto per me. Prima di lui mi bastava essere me stessa. E una business woman. E una persona indipendente. Ora, invece, voglio essere una moglie, avere dei figli, stare insieme con lui cento anni, avere dei nipoti, tanti animali ed essere felice per sempre”.

