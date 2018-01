Paris Hilton, il video del “sì” a Chris Zylka: proposta di matrimonio da 2 milioni di dollari

Il 2018 sembra essere l’anno dei grandi matrimoni. Se l’Italia è in trepidante attesa per quello tra Chiara Ferragni e Fedez mentre l’Inghilterra non attende altro che vedere il Principe Harry e Meghan Markle all’altare, gli Stati Uniti sembra proprio che assisteranno alle nozze tra Paris Hilton e Chris Zylka. L’occasione di una vacanza sulla neve ad Aspen, infatti, sembra essere stata l’occasione per l’attore e modello di regalare alla sua amata un anello di fidanzamento da ben 2 milioni di dollari.

A testimoniare la romantica proposta di matrimonio è stato l’account Instagram ufficiale dell’ereditiera. Uno degli ultimi post di Paris Hilton, infatti, consta in un video che mostra il momento in cui Chris Zylka le ha proposte di sposarla, come vuole la tradizione: l’uomo si è infatti inginocchiato sulla neve, aprendole la scatolina che conteneva un anello da 2 milioni. Il gioiello è stato realizzato ad hoc dall’artista Michael Greene.

L’ereditiera ha quindi comunicato al mondo la sua felicità scrivendo “Ho detto sì! Sono così felice ed eccitata di essere fidanzata con l’amore della mia vita. Il mio migliore amico e la mia anima gemella. Perfetto per me in ogni senso. Così devoto, leale, amorevole e di buon cuore. Mi sento la ragazza più fortunata del mondo! Sei il mio sogno diventato realtà! Grazie per avermi mostrato che le favole esistono”.