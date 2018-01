Paris Haute Couture 2018: Dior tra balli in maschera e surrealismo [Foto]

Sino al 25 gennaio, in Francia andrà in scena la Paris Haute Couture 2018 ovvero la settimana della moda parigina durante la quale sfileranno i brand d’alta moda con le collezioni Primavera/Estate 2018. Ma non solo: la Paris Haute Couture è anche occasione d’incontro tra i Vip e il mondo della moda così come tra il glamour e l’arte. E’ proprio in questo contesto che si è svolto il ballo in maschera surrealista di Dior.

Durante la Paris Haute Couture si sono infatti incontrate due tra le grandi passioni di Christian Dior, il surrealismo e i balli in maschera. Il giardino del suggestivo Museo Rodin è stato trasformato in un suggestivo set allestito sul fil rouge della collezione haute couture presentata durante le sfilate. Ad accogliere gli ospiti dell’esclusivo ballo è stata una scacchiera gigante: la serata è stata invece animata da performance sorprendenti nonché dal concerto di Willow Smith. Il ballo, al quale hanno partecipato moltissimi volti noti, ha celebrato lo spirito del surrealismo tra illusioni, sogni e realtà.