Paris Haute Couture 2018: Damiani presenta in esclusiva le nuove creazioni di Alta Gioielleria della collezione Margherita

Collateralmente alla Paris Haute Couture – la settimana della moda parigina – Damiani presenta in anteprima nella propria Boutique di Place Vendome le nuove creazioni di Alta Gioielleria della collezione Margherita. Quest’ultima – realizzata rivisitando i bozzetti originali del fondatore della Maison e fornitore della Real Casa Savoia, Enrico Grassi Damiani – è ispirata all’eleganza della consorte di Umberto I, la Regina Margherita.

La regina esercitò un grande fascino non solo sugli intellettuali del suo tempo, ma suscitò anche l’ammirazione da parte della popolazione per il suo gusto raffinato. La sua grande passione per i gioielli è testimoniata dalle numerose immagini dell’epoca: i più preziosi diamanti e gemme di grande prestigio completavano ogni mise della sovrana. La collezione che porta il suo nome è costituita da una serie di preziose margherite in oro, diamanti, quarzi citrini e ametiste che danno vita a creazioni raffinate e romantiche. Il motivo floreale, elegante e contemporaneo, costituito da un centro dal quale si irradiano i petali preziosi è presente su anelli, bracciali, pendenti e orecchini.

Damiani ha declinato la collezione Margherita in Masterpieces dal grande fascino: esclusive opere d’arte orafa realizzate interamente a mano in cui l’accostamento di Margherite, di diverse dimensioni e su piani diversi, da vita a “preziosi e luminosi bouquet” dal grande impatto visivo. Damiani ha confermato ancora una volt ail suo ruolo di leader della Gioielleria Made In Italy, vincendo a Pechino con questa collezione il prestigioso Sina Fashion Style Awards 2017: Sina è il portale cinese più importante e autorevole del paese per quanto riguarda trends e informazioni.

In particolare, Damiani presenta nuove e suggestive creazioni che si aggiungono ai masterpieces Margherita:

SECRET WATCH

Un prezioso orologio-bracciale realizzato in oltre 500 ore di lavoro grazie all’eccellente maestria e Cultura dei Mastri orafi Valenzani. Il bracciale e’ creato con 52 Margherite (dai 6mm ai 18mm) realizzate oro bianco e diamanti taglio brillante di diversi diametri concatenate tra loro tramite piccoli anelli che garantiscono morbidezza nel movimento e una perfetta vestibilità.

Il bouquet centrale nasconde un elegante orologio (con movimento Eta Swiss) celato da un meccanismo a scomparsa; un piccolo tocco fa scattare il coperchio che come per magia ruota lateralmente svelando le preziose lancette e il quadrante full pave’.

Circa 75 grammi di oro bianco e 15 carati per questo capolavoro d’arte orafa unico al mondo.

Il fiore (di 2,4 cm di diametro)è proposto in oro bianco o oro rosa con al centro un diamante taglio brillante da 1,5 carati oppure con la montatura in oro giallo e un raro diamante fancy yellow da 1,44 carati.

– Anello in oro bianco con diamanti taglio princess (3,7 carati circa) e diamante centrale a taglio brillante da 1,5 carati

– Anello in oro rosa con diamanti taglio princess (3,7 carati circa) e diamante centrale a taglio brillante da 1,5 carati

– Anello in oro giallo con diamanti taglio princess (3,7 carati circa) e diamante fancy yellow centrale a taglio brillante da 1,44 carati.