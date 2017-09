Paris Fashion Week Spring/Summer 2018: le iniziative targate L’Oreal Paris (FOTO)

L’Oréal Paris, Partner Ufficiale della Paris Fashion Week (26 settembre – 2 ottobre 2017), celebra la capitale della moda e del beauty con 3 eventi eccezionali per offrire a tutti l’opportunità inedita di accedere in anteprima ai trend della SS18.

• Il primo défilé al mondo sugli Champs-Élysées

• Backstage esclusivi delle sfilate con gli hairstylist e i make-up artist L’Oréal Paris

• THE INVINCIBLE PARTY per celebrare la prima e l’esclusiva capsule collection

L’Oréal ParisXBalmain Paris

Le Défilé agli Champs-Élysées

Il 1° ottobre 2017 L’Oréal Paris trasformerà l’Avenue des Champs-Élysées nella prima passerella che unisce il fashion al beauty, grazie alla collaborazione con La Fédération de la Haute Couture et de la Mode e il supporto de La Mairie de Paris. Un’occasione unica per dichiarare l’amore profondo per Parigi. L’Oréal Paris condividerà la sua expertise make-up e hairstyling con un pubblico di 300.000 parigini e con milioni di persone provenienti da tutto il mondo. In un incredibile evento fashion mai visto prima saranno svelati i beauty trend L’Oréal Paris della stagione. “Questo evento è una celebrazione di Parigi, il cuore del nostro brand e della sinergia tra moda e beauty, fonte di grande creatività per la città. Portare lo show in una delle vie più famose di Parigi, è un modo per aprire le porte della moda e del beauty, come non è mai stato fatto prima. Le Défilé L’Oréal Paris è aperto a tutti e siamo fieri del cast di modelle e di ambasciatrici provenienti da tutto il mondo che rappresentano la bellezza globale”, dichiara

Pierre-Emmanuel Angeloglou, Presidente Globale L’Oréal Paris.

Backstage SS18 targato L’Oréal Paris

Per la stagione SS18 L’Oréal Paris mette al servizio di decine di sfilate della PFW la sua arte nel make-up e nell’hairstyling per interpretare ogni collezione con uno sguardo beauty. Attraverso i canali social L’Oréal Paris darà libero accesso a backstage esclusivi, beauty tips dalle passerelle e pratici how-to.

L’Oréal Paris X Balmain Paris Party

Giovedì 28 settembre L’Oréal Paris vivrà il backstage della sfilata Balmain e concluderà la giornata co-organizzando THE INVINCIBLE PARTY, la celebrazione della collaborazione fashion&beauty più attesa dell’anno. Con la loro prima collezione make-up limited edition, Olivier Rousteing e L’Oréal Paris valorizzeranno ogni forma di bellezza: una capsule collection di 12 rossetti Color Riche ispirati alle tribù moderne di Balmain. Una storia da raccontare con le proprie labbra, un messaggio da gridare insieme al mondo “United, we are invincible”.