Paris Fashion Week 2018 calendario eventi: tutte le sfilate da non perdere assolutamente!

Questa edizione della Paris Fashion Week si prospetta ricca di novità. C’è grande attesa per il debutto di Hedi Slimane da Celine: l’ex direttore creativo di Saint Laurent presenterà la sua prima collezione per il brand, in una sfilata che vedrà in passerella sia capi maschili che femminili. Debutta a Parigi anche Gucci: per il suo show, Alessandro Michele ha scelto come location il leggendario nightclub “Le Palace”. Una passerella galleggiante di 60 metri sulla Senna, in prossimità del Musée D’Orsay, farà invece da sfondo alla seconda sfilata di L’Oreal: sul défilé ci saranno alcune delle ambasciatrici più celebri del brand, come Elle Fanning e Doutzen Kroes.

Non sfileranno, invece, Carven e Vanessa Seward da un lato e Lanvin e Lacoste dall’altro, in quanto in attesa di un nuovo direttore creativo. Dopo tre stagioni a New York, torna invece nella Ville Lumière Zadig & Voltaire, così come Marques’Almeida. Decisamente nutrito di grandi nomi delle passerelle il calendario delle sfilate. Ad aprire le danze il 24 settembre saranno Christian Dior, Jacquemus e Gucci.

Il giorno successivo sfileranno, tra gli altri, Saint Laurent ed Etam, mentre il 26 settembre sarà la volta di Maison Margiela e Guy Laroche. Chloé, Paco Rabanne e Isabel Marant scenderanno in passerella il 27 settembre, mentre il 28 si alterneranno Balmain, Yohji Yamamoto e Celine. Molti i big in calendario il 29 settembre: su tutti spiccano Vivienne Westwood, Elie Saab, Comme des Garçons ed Hermès. I nomi più attesi il 30 settembre sono invece quelli di Balenciaga, Valentino, John Galliano e Givenchy, mentre il primo ottobre i riflettori saranno puntati su Stella McCartney, Alexander McQueen e Giambattista Valli. Gran chiusura il 2 ottobre con le sfilate di Chanel, Miu Miu e Louis Vuitton.