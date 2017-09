Paris Fashion Week 2017, Mykita presenta la collezione Echo (FOTO)

In occasione della Paris Fashion Week 2017 è stata presentata Echo, la nuova linea della collezione MYKITA + Maison Margiela. Questa ha fatto il suo debutto durante la sfilata Maison Margiela Spring/Summer 2018 andata in scena durante la Settimana della Moda di Parigi.

Il nuovo modello è stato presentato in passerella in una tonalità blu e in una versione black and white.

La sua forma è ispirata alla classica linea cat-eye tipica degli occhiali da vista utilizzati dalle dive del cinema negli anni cinquanta.

Le lenti, prive di montatura, spingono oltre al limite le aste in MYLON, il materiale ultra resistente brevettato dal brand berlinese, montate a visiera sull’occhiale, donando al viso un’allure forte e futuristica.