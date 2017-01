Parigi Fashion Week, calendario sfilate moda uomo gennaio 2017

Dopo Londra, Pitti Uomo 91 a Firenze e la Milano Fashion Week le anticipazioni delle collezioni moda uomo autunno inverno 2017-2018 saranno protagoniste a Parigi nell’edizione di Mode à Paris dedicata alla moda maschile.

Ricchissimo il calendario delle sfilate della Parigi Fashion Week che vedrà sfilare, come sempre, grandi nomi del fashion system internazionale e non solo francese.

In programma da mercoledì 18 a domenica 22 gennaio 2017, giornata di apertura sempre nelle Ville Lumière delle sfilate dedicate all’haute couture della primavera estate 2017, sulle passerelle della Parigi Fashion Week vedremo le collezioni moda uomo inverno 2017 di Valentino, Balenciaga, Dior Homme, Givency, Balmain, Louis Vuitton, Hermès e molti altri ancora tra cui Paul Smith che, dopo essere stato special guest a Pitti Uomo 91, sfilerà il 22 gennaio, in chiusura della Parigi Fashion Week, esattamente 41 anni dopo il suo primissimo show nella capitale francese, presentando una sfilata mista che avrà per protagoniste dunque le collezioni Uomo e Donna.

Il calendario delle sfilate moda uomo della Parigi Fashion Week gennaio 2017 sarà animato dunque da un totale di circa 50 show a cui si sommeranno presentazioni e party gremiti di vip per 5 giorni all’insegna dei nuovi trend e del glamour.

Vediamo il calendario completo delle sfilate della Parigi Fashion Week dedicata alle anticipazioni della moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018:

Mercoledì, 18 gennaio 2017

10 am LUCIEN PELLAT FINET

11 am FACETASM

12 pm BALENCIAGA

1:30 pm ICOSAE

2:30 pm LEMAIRE

3:30 pm Y/PROJECT

4:30 pm WALTER VAN BEIRENDONCK

5:30 pm VALENTINO

7 pm OAMC

8 pm HAIDER ACKERMANN

Giovedì, 19 gennaio 2017

10:30 am ISSEY MIYAKE MEN

11:30 am OFF-WHITE

12:30 pm RICK OWENS

1:30 pm ANDREA CREWS

2:30 pm LOUIS VUITTON

3:30 pm BORIS BIDJAN SABERI

4:30 pm KOLOR

5:30 pm YOHJI YAMAMOTO

7 pm DRIES VAN NOTEN

8:30 pm PIGALLE PARIS

Venerdì, 20 gennaio 2017

10 am JUNYA WATANABE MAN

11 am MAISON MARGIELA

12 pm ANN DEMEULEMEESTER

1 pm JUUN.J

2 pm 22/4_HOMMES

3 pm CHRISTIAN DADA

4 pm CERRUTI

5 pm COMME DES GARÇONS HOMME PLUS

6 pm GIVENCHY

8 pm BERLUTI

Sabato, 21 gennaio 2017

10 am SACAI

12 pm AVOC

1 pm ÉTUDES

3 pm DIOR HOMME

4 pm WOOYOUNGMI

5 pm BALMAIN HOMME

6 pm HENRIK VIBSKOV

7 pm WHITE MOUNTAINEERING

8 pm HERMÈS

9 pm AMI ALEXANDRE MATTIUSSI

Domenica, 22 gennaio 2017

10 am OFFICINE GENERALE

11 am LANVIN

12 pm AGNÈS B.

1 pm SANKUANZ

2 pm RYNSHU

4 pm PAUL SMITH

5 pm JULIEN DAVID

6 pm THOM BROWNE

7 pm KENZO

8:30 pm DÉBUT HAUTE COUTURE / HAUTE COUTURE BEGINNING