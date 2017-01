Parigi Fashion Week, calendario sfilate haute couture gennaio 2017

Se la Parigi Fashion Week ha richiamato il fashion system internazionale nella Ville Lumière per assistere, fino a domenica 22 gennaio 2017, alle sfilate delle anticipazioni della moda uomo per l’autunno inverno 2017-2018, proprio il 22 gennaio toccherà a Maison Rabih Kayrou a dare il via alle passerelle haute couture di Mode à Paris.

Dal 22 gennaio al 26 gennaio 2017 Parigi ospiterà il meglio dell’alta moda, con la consueta speciale ultima giornata dedicata all’alta gioielleria.

Un’edizione questa della Parigi Haute Couture primavera estate 2017 che riserverà non poche sorprese. Non mancheranno sfilate di giovani e giovanissimi designer accanto a illustrissime maison come Chanel, Christian Dior, Givenchy, Elie Saab, Giambattista Valli, Armani e Valentino, solo per citarne alcune.

Parlando di case di moda italiane, ha lasciato di stucco la decisione di Versace di non partecipare più alle sfilate parigine di alta moda.

Il Gruppo capitanato da Donatella Versace ha infatti comunicato che a partire dal 2017, si adopererà per trasportare le sue collezioni verso i propri mercati chiave di tutto il mondo, aumentando il numero di eventi privati ed esclusivi con i clienti.

Se la Parigi Haute Couture perde dunque uno dei suoi nomi made in Italy caposaldo, ecco che il nostro Paese, oltre ai big, sarà rappresentato anche da Francesco Scognamiglio che riconferma la sua presenza all’ombra della Tour Eiffel dopo aver debuttato, nel luglio scorso, nel calendario della settimana parigina dedicata all’alta moda.

A fare entrare nel vivo la Parigi Fashion Week dedicata alle anticipazioni haute couture moda donna per la primavera estate 2017 ci penserà, lunedì 23 gennaio, lo storico marchio di moda Schiaparelli che festeggia proprio in questa edizione la sua rinascita definitiva riconquistando la denominazione “grand couturier”. La Chambre syndicale de la haute couture – parte della Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode – ha stabilito infatti che Schiaparelli rilanciata nel 2013 dall’imprenditore italiano Diego Della Valle e capitanata da Bertrand Guyon potrà fregiarsi del titolo di maison di haute couture.

Vediamo ora il calendario completo delle sfilate della Parigi Fashion Week dedicate alle anticipazioni haute couture moda donna per la primavera estate 2017:

Domenica 22 gennaio 2017

8:30 pm MAISON RABIH KAYROUZ

Lunedì 23 gennaio 2017

10 am SCHIAPARELLI

11 am SCHIAPARELLI

12 pm IRIS VAN HERPEN

1 pm GEORGES HOBEIKA

2:30 pm CHRISTIAN DIOR

4:30 pm FRANCESCO SCOGNAMIGLIO

6:30 pm RALPH&RUSSO

7:30 pm GIAMBATTISTA VALLI

8:30 pm YUIMA NAKAZATO

Martedì 24 gennaio 2017

10 am CHANEL

12 pm CHANEL

1:30 pm ALEXIS MABILLE

3 pm JULIEN FOURNIÉ

4:30 pm VETEMENTS

6 pm GIORGIO ARMANI PRIVÉ

7:30 pm ALEXANDRE VAUTHIER

Mercoledì 25 gennaio 2017

10 am MAISON MARGIELA

11 am FRANCK SORBIER

12:30 pm ELIE SAAB

2:30 pm JEAN PAUL GAULTIER

4 pm VIKTOR&ROLF

5 pm ZUHAIR MURAD

6:30 pm VALENTINO

7:30 pm ULYANA SERGEENKO

8:30 pm GUO PEI

Giovedì 26 gennaio 2017

à partir de 10h30 / from 10:30am BOUCHERON, CHANEL JOAILLERIE, CHAUMET, CHOPARD, DIOR JOAILLERIE, DE BEERS, LOUIS VUITTON JOAILLERIE

11 am XUAN*

12 pm ANTONIO GRIMALDI

1 pm HYUN MI NIELSEN

2:30 pm GALIA LAHAV