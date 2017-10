Parigi Fashion Week 2017: gli Champs-Elysées teatro di una spettacolare sfilata

La Parigi Fashion Week 2017 ha incoronato, per la prima volta in assoluto, gli Champs-Elysées come cornice per un evento esclusivo. Si è svolto infatti nella giornata di ieri un eccezionale show organizzato da L’Oréal Paris.

Durante l’evento – parte integrante della Parigi Fashion Week – quaranta supermodelle hanno indossato alcuni tra gli abiti più esclusivi delle più importanti aziende del mondo del fashion. I loro look sono stati accessoriati da gioielli Chopard, appartenenti alla collezioni più prestigiose.