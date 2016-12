Parigi, ecco il Grande Museo del Profumo: un viaggio dall’antico Egitto ai giorni nostri

A pochi passi dalla celebre Opéra di Parigi, ha aperto il Grande Museo del Profumo: situato al numero 73 della rue du Faubourg Saint-Honoré nell’8° arrondissemente il museo è un racconto per odori e profumi dall’antico Egitto sino ai giorni nostri.

Inaugurato il 22 dicembre scorso, il Grande Museo del Profumo di Parigi entra a pieno titolo tra i più importanti luoghi della cultura della capitale francese. Città della moda per eccellenza, Parigi è da sempre celebre al mondo anche per i profumi e i maestri profumieri che l’hanno abitata e vissuta: è proprio in questa città, tanto romantica quando magica, che nasce il Grande Museo del Profumo, un polo culturale che racconta la storia in un modo del tutto innovativo.

Il Grande Museo del Profumo di Parigi – a cui è stato dedicato uno spazio tanto elegante quanto importante nella celebre rue du Faubourg – si estende su di una superficie di 1400 metri quadri situata su 3 differenti piani. Finanziato da fondi privati ma con il sostegno del sindacato francese della profumeria, il museo racconta la storia del profumo dall’antichità sino ai giorni nostri: dall’antico Egitto al Medioevo, il pubblico attraverserà la storia attraverso 70 odori. Per maggiori info, consultare il sito www.grandmuseeduparfum.fr.