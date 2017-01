Parata di star alla Casa Bianca: l’ultimo party degli Obama super vip

In tanti hanno voluto essere presenti tributando ancora una volta la propria stima e appoggio agli Obama in occasione del party di addio della coppia presidenziale democratica a Washington, presso la Casa Bianca. Una vera e propria sfilata di star planetarie che non hanno mai nascosto di simpatizzare per Barack e Michelle ma, soprattutto, di vivere con sensibile preoccupazione l’insediamento di Donald Trump.

La lista degli ospiti non è stata resa pubblica, ma il portavoce ufficiale del Presidente uscente ha raccontato di una serata speciale in compagnia di grandi amici. Non sono mancati attori del calibro di Tom Hanks e Robert De Niro, splendide attrici come Gwyneth Paltrow – accompagnata dal fidanzato Brad Falchuk e Olivia Wilde in coppia con Jason Sudekis. Pare fossero presenti anche Meryl Streep, George Clooney e Amal, Paul McCartney e Steven Spielberg, immortalato in un selfie.

A scaldare l’atmosfera la sorella di Beyoncé: Solange Knowles che ha rivelato di un Obama scatenatissimo in pista con De Niro. E’ proprio sui social che si è scoperta la presenza di alcuni ospiti, mentre di molti altri si è soltanto rumoreggiato senza conferme, al momento.