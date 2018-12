“Paradise Blooming”, la collezione natalizia firmata Amedei

Con Paradise Blooming Amedei, l’azienda italiana specializzata nella produzione di cioccolato artigianale d’eccellenza, propone, per questo Natale, un viaggio nel Gusto. Quattro differenti selezioni di Cioccolato Amedei con nomi evocativi ispirati ai luoghi del giardino dell’Eden.

Toscano black 70, il primo in assoluto a offrire un blend deciso, fondente e

autentico, strutturato da sentori di tabacco e malto tostato; il Toscano black 90, blend forte, fondente e cremoso, strutturato dal profumo di fiori bianchi e pane tostato, capace di bilanciare amaro e dolce senza rinunciare alla cremosità; l’Acero95, Blend extra-forte, fondente e morbido, strutturato da sentori di liquirizia e agrumi selvatici, morbido e dotato di basso indice glicemico.

All’apice il Chuao, monorigine forte, fondente e corposo, strutturato in purezza da sentori di frutti rossi e miele. Una rarità della materia prima, per la difficoltà nell’approvvigionamento e quindi della produzione.

Buon viaggio nel Paradise Blooming di Amedei…