Paolo Bonolis moglie: Sonia Bruganelli di nuovo sotto attacco social, per aver dato della “raccomandata” alla ne Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana. Il giorno dopo l’elezione della reginetta di bellezza, oggetto di alcune critiche perché arrivata al concorso non propri da ‘sconosciuta. E proprio il settimanale Oggi ha pubblicato le foto di Miss Italia Carlotta Maggiorana nuda integralmente al mare. Il regolamento del concorso dice infatti che le partecipanti non devono “essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti”. Le immagini in questione riguardano un backstage del 2015 realizzato sul litorale romano, in cui lei si copre con i capelli e una foglia di palma. Inoltre, Carlotta Maggiorana aveva già vinto il titolo di Miss Grand Prix 2009 e aveva posato per il calendario sexy del concorso. Quindi tutto fuorché una sconosciuta …

A puntare il dito contro d lei anche la moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, che in rete ha pubblicato questo post sulla bella 26enne marchigiana: “Brava Carlotta!! Bella lo sei sempre stata, ieri però ti ho visto donna e alla tua bellezza si è aggiunto un fascino particolare. Fammi essere un po’ fiera di averti conosciuto quando eri una bimba da #Avanti un altro a #Miss Italia”, per evidenziare appunto che la neo reginetta di bellezza aveva già avuto delle esperienze nel mondo dello spettacolo e mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio a su marito, Paolo Bonolis, conduttore del programma.

La Maggiorana infatti tentò di partecipare a Miss Italia già 7 anni fa, poi aveva messo da parte il suo sogno perché il conduttore di Avanti un altro l’aveva notata e la voleva nel cast della trasmissione. Ecco che dunque in tanti si sono ricordati di lei e, proprio la Bruganelli, hanno insinuato che ci sia dietro una raccomandazione altrimenti non si spiega perché per lei si è chiuso più di un occhio di fronte alle plurime violazini del regolamento del concorso.