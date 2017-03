Paola Barale raggiunge Raz Degan? La foto su Instagram non lascia dubbi

Raz Degan sempre più indomabile, l’unica che era riuscita a farlo sorridere era stata l’ex fidanzato storica, la bionda Paola Barale. Dopo l’incursione di Imma Battaglia e di Rocco Siffredi potrebbe proprio essere arrivato il suo turno di passare una settimana in Honduras fra i naufraghi.

Se la produzione non ha ancora confermato né smentito, sull’account Instagram della bionda conduttrice ha fatto capolino una foto che pare fugare ogni sospetto. Un paradiso tropicale con un barchetta ormeggiata sulla spiaggia. A corollario dell’immagine si legge il messaggio della Barale che racconta ai suoi follower che il suo week end è cominciato così.

L’ingresso della ex fidanzata potrebbe sedare lo spirito belligerante e irrequieto di Raz, ma anche far emergere ulteriormente quella “cupola” che Siffredi sta denunciando da giorni chiamandola “Roma bene” composta dalla De Grenet e dal regista Giulio Base. Considerati i veri burattinai dell’Isola, i due, rischiano davvero che l’equilibrio salti e non sia più Degan il capro espiatorio di ogni problema del gruppo che pare sempre più sfaldato e insofferente.