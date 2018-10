Paola Barale gossip: la showgirl è felicemente single e, intervistata a Vieni da me da Caterina Balivo, non ne ha fatto mistero. Dagli inizi di carriere a Raz Degan, la Barale si è messa a nudo. “Devo molto a Mike (Bongiorno ndr), se non fosse stato per lui io non sarei qua. Mi ha insegnato la professionalità, a stare in uno studio televisivo mi ha insegnato ad essere puntualissima anche se lui non lo era mai. Non eravamo amici, non c’era confidenza con lui, era severo”.

Poi la bella 51enne affronta il tema ‘amore’ e rivela di essere single da tre anni. Gli uomini l’hanno delusa e lei oggi dell’amore non ne vuole più sapere: “Ho smesso di credere nell’amore nonostante io sia stata una persona che ha amato vivere in coppia, ho capito che era arrivato il momento di prendere in mano la situazione, forse non è così importante stare con qualcuno se non ci stai bene”. Il suo cuore è libero e non ne fa un dramma: “Sono stata fidanzata dai 16 ai 48 anni con fidanzati diversi e pochi per gli anni che sono passati. Da 2/3 anni sono single per la prima volta, alla mia età sono arrivata ad una situazione che non pensavo di vivere”.

“Una situazione che non avrei mai pensato di dover affrontare”, quella di stare da sola, “gli animali sono molto meglio dei fidanzati. Eh sì, sono diventata molto diffidente nei confronti degli uomini. Alcuni episodi mi hanno fatta cambiare perché mi hanno deluso. Capita, è la vita, che poi è appena iniziata no?”. La showgirl ha anche raccontato del matrimonio con Gianni Sperti che conobbe a Buona Domenica dove lei era una valletta e lui il primo ballerino. Si sposarono nel 1998 e nel 2002 si dissero addio. Lei lo amava ma non si sentiva contraccambiata, ha detto, per poi sottolineare di non averlo mai tradito.