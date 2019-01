Il Pantone Color Institute ha scelto il colore del 2019: un acceso e vibrante corallo. «Questo colore ci si è imposto in un momento così delicato per l’ambiente, dove i cambiamenti climatici stanno sbiancando le barriere coralline cancellando i loro arcobaleni» ha spiegato Laurie Pressman, vicepresidente di Pantone. La nuance scelta, infatti, prende il nome di Living Coral ed è destinata a divenire sinonimo di classe ed eleganza nella prossima stagione.

Bando, dunque, ai freddi e cupi colori invernali, il Living Coral ci fa già sognare la primavera e l’estate con le loro giornate calde e assolate, i cieli azzurri e i prati in fiore. Gli Stilisti, però, non si sono lasciati cogliere impreparati, presentando già sulle passerelle Primavera Estate 2019 il colore del momento. Tra questi Brandon Maxwell ed Elisabetta Franchi.

Ma come indossare il Living Coral? Questo colore ha il vantaggio di adattarsi bene ad ogni carnagione, strizzando l’occhio sia alle pelli chiare ed eteree, sia a quelle scure, che lo esaltano al meglio. Per non parlare, poi, delle pelli baciate dal sole, abbronzate dalla tintarella estiva. Durante le vacanze al mare, il corallo può essere sfoggiato sulle labbra, nelle sfumature di un gloss.

Abiti, pantaloni, minidress, smalti, borse, blush e chi più ne ha più ne metta. Il Living Coral è ovunque e dona stile ad ogni outfit. Che vogliate indossarlo con un romantico abitino in tessuto impalpabile, una gonna in tulle o con una grintosa t-shirt, il risultato sarà sempre un successo.

L’importante, però, è non eccedere negli abbinamenti. Sarebbe bene spezzare il look con accessori dai colori più tenui e a tinta unita, magari in coppia con le scarpe o la borsa. Un ottimo abbinamento è, ad esempio, quello con il jeans. Se invece preferite un aspetto più sensuale, basta optare per un tubino aderente nella nuance nell’anno, accompagnato da una pratica pochette a contrasto.