Pantone 2018 Ultra Violet: ecco il colore dell’anno declinato nelle nuove collezioni

E’ stato annunciato pochi giorni fa il “Colour of the Year 2018” dal Pantone Color Institute: dopo il Greenery, le nuove tendenze del fashion saranno tutte orientate all’Ultra Violet. Definito “fantasioso e creativo, una tonalità viola drammaticamente provocante e riflessiva, che comunica originalità, ingegno e pensiero visionario e che ci indirizza verso il futuro”, il colore Pantone 2018 sta già spopolando e ovviamente iniziano ad arrivare le prime collezioni a tema.

Tra queste segnaliamo la nuova Fruit Bag di Regenesi: per chi ancora non la conoscesse, Regenesi è l’azienda del lusso sostenibile che dal 2008 realizza oggetti di design e accessori moda attraverso il recupero di materiali post-consumo. Disegnata per il brand da Setsu e Shinobu Ito, Fruit Bag è la shopping in pelle rigenerata che vuole proporre un punto di vista differente di un oggetto di uso quotidiano, come la classica borsa per la spesa, elevandolo a icona di stile e lusso esclusivi.

Non solo accessori: per seguire la tendenze Ultra Violet, Haikure propone i suoi intramontabili denim dal fit morbido e rilassato nel colore dell’anno, nella versione monocromatica e in quella slavata.

Proposte anche da Caleffi che propone telerie nel colore Pantone 2018 Ultra Violet, conosciuto anche con la sigla 18-3838.