Pantone 2018: è Ultra Violet il colore dell’anno

Come ogni anno, il Pantone Color Institute ha decretato il “Colour of the Year” ovvero il colore che detterà le principali tendenze nell’ambito del fashion ma anche dell’arredamento, dei complementi, ecc… Il colore Pantone dell’anno 2018 è quindi l’Ultra Violet, conosciuto anche con il suo nome in codice 18-3838.

“Viviamo in un periodo storico che richiede creatività e immaginazione. È questo tipo di ispirazione creativa che ha ispirato PANTONE 18-3838 Ultra Violet, un viola a base di blu che porta la consapevolezza e il potenziale a un livello superiore” – ha spiegato Leatrice Eiseman, direttore esecutivo del Pantone Color Institute, nell’ambito dell’annuncio ufficiale con cui è stato svelato il colore Pantone 2018.

“Dall’esplorazione delle nuove tecnologie e della galassia più grande, all’espressione artistica e alla riflessione spirituale, Ultra Violet illumina la strada verso ciò che deve ancora venire” spiega ancora Leatrice Eiseman. Complesso e contemplativo, Ultra Violet suggerisce quindi i misteri del cosmo, l’intrigo di ciò che ci aspetta e le scoperte al di là di dove siamo ora ma anche il vasto e illimitato cielo notturno, simbolo di ciò che è possibile e che continua ad ispirare il desiderio di perseguire un mondo al di là del nostro.

Photo Credit: PANTONE® Press Releases