I Panettoni di Il Luogo di Aimo e Nadia

Natale non è Natale senza Panettone. Classico o proposto in sofisticate rivistazioni, il panettone è uno dei simboli per eccellenza di queste feste. Dolce sempre presente, ogni anno, sulle tavole degli italiani. Tra i panettoni artigianali firmati dagli chef sicuramente quello di Il Luogo di Aimo e Nadia, di Milano, che quest’anno ha proposto due creazioni gourmet degli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani: il Panettone Classico e il nuovo Panettone Pere e Cioccolato, con ben 72 ore di lievitazione.

Panettone Classico



Il Panettone Classico è l’emblema della filosofia de Il Luogo di Aimo e Nadia: eccellenti materie prime combinate sapientemente con gusto e libertà creativa per dar vita ad uno dei dolci simbolo della gastronomia italiana. Uova, burro, uvetta e canditi, selezionati con cura insieme ai fornitori di fiducia de Il Luogo, arricchiscono l’impasto, a lunga lievitazione, rendendolo profumato, piacevolmente delicato e squisito. Il panettone presenta un gusto fresco, soffice e suadente.



Panettone pere e cioccolato



Un incontro di sapori e consistenze differenti in una ricetta vivace, leggera ed equilibrata, ideale per chi desidera una versione rivisitata del Panettone Classico. Un abbinamento senza tempo per un’esplosione di sapore. La ricchezza e la golosità del cioccolato si fondono con la freschezza e il gusto leggermente acidulo della pera per regalare un impasto da gusto irresistibile.