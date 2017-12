Panettone Sal De Riso 2017: tripla lievitazione e foglie d’oro per una creazione dolciaria d’eccellenza

Cioccolato fondente, tripla lievitazione ma non solo: ciò che rende ancora più speciale il Panettone di Sal De Riso del 2017 sono le foglie d’oro da 18 carati. Si chiama infatti “Oro Puro” la nuova creazione del celebre pasticcere italiano che durante tutto il corso dell’anno regala ai palati più golosi veri e propri attimi di estasi.

Come si può immaginare, il panettone “Oro Puro” è una creazione limitatissima: è prodotto infatti in soli 10 esemplari venduti nella pasticceria di Minori, a Salerno. La bellezza di questo dolce – realizzato con cioccolato fondente Venezuela Sur Del Lago 72% di Domori – non è però passata inosservata tanto che sono fioriti gli ordini, soprattutto da Paesi quali la Russia o i Paesi Arabi. Il costo non è del tutto accessibile: il panettone viene infatti venduto a 120 euro al chilogrammo.

La presentazione del panettone “Oro Puro” è stata fatta, oltre che sul sito ufficiale, direttamente su Facebook: sul social network in blu, infatti, si legge “Ecco cosa succede nel mio laboratorio. Una edizione limitatissima, solo 10 panettoni prodotti, per chi desidera un prodotto genuino, gustoso ed allo stesso tempo super esclusivo. #OroPuro con cioccolato fondente Venezuela Sur Del Lago 72% #DOMORI. Tripla lievitazione della pasta acida naturale arricchita con il miglior cioccolato al Mondo e tanta passione. Un regalo unico e prezioso in uno scrigno elegante per un Natale tutto d’oro #Sal”.