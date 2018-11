Il panettone di Natale dello chef Giuliano Baldessari

Un impasto al grano arso aromatizzato con panace, una pianta antica che lo chef Giuliano Baldessari, del ristorante Aqua Crua a Barberino Vicentino, raccoglie nei boschi del suo Trentino, e uvetta di zibibbo. La panace, utilizzata in erboristeria come infuso o decotto per le sue proprietà ipotensive, stimolanti e digestive, viene usata solitamente in cucina per preparare insalate (i germogli) o per realizzare liquori facendo macerare i semi in alcool. In Aqua Crua si usano i semi che una volta seccati vengono frullati e aggiunti all’impasto del panettone.

Nell’impasto vengono utilizzate le uova delle galline di Aqua Crua, allevate a Villaga, Vicenza, e il lievito madre rinfrescato con la rugiada raccolta da Baldessari sulle montagne trentine la notte di San Giovanni. Un panettone, disponibile nel formato 500 gr e nel nuovo formato in edizione limitata da 750 gr in latta, dal gusto diverso dove spicca un profumo leggermente affumicato dato dall’uso del grano arso che ben si combina con il profumo aromatico del panace.

Un panettone assolutamente tutto naturale, senza conservanti tutto da gustare con parenti e amici.

