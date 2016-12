Panettone: al Senato Hotel Milano la degustazione dei migliori

Se volete fare una pausa dalle corse pre-natalizie dell’ultimo minuto, per scegliere il miglior panettone da portare a tavola il giorno di Natale 2016, o concedervi un rilassante momento all’insegna del gusto durante le vacanze e non solo, l’iniziativa andrà avanti fino al 29 gennaio 2017, ecco che il Senato Caffè, all’interno del Senato Hotel Milano, è il posto che fa per voi.

Accogliente, elegante e in super centro, il Senato Hotel Milano, un boutique hotel di 43 stanze a due passi da via Montenapoleone, è il luogo ideale se ci si trova a Milano per lavoro o svago ma anche come tappa di lusso e gourmet in una giornata di shopping.

Vetrina d’elezione della milanesità, anche in occasione di Natale, il Senato Hotel Milano diventa il luogo prescelto dove assaggiare 3 dei migliori panettoni artigianali di Milano, ovvero quelli targati Cova, Marchesi e Sant Ambroeus, accompagnati a piacere da un tè, un cappuccino, o perchè no un calice di Franciacorta.

La degustazione dei 3 migliori panettoni prodotti a Milano, oltre a essere un viaggio alla scoperta del dolce della tradizione milanese per eccellenza, inaugura la stagione Senato tea time 2016/2017. Dopo il panettone il Senato Caffè ospiterà infatti la comparazione delle migliori chiacchiere, dolce tipico di carnevale, e delle migliori colombe di Pasqua.

Per saperne di più:

www.senatohotelmilano.it