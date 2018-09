Pandora lavora con noi: offerte di lavoro in arrivo, nuove assunzioni negli store dei gioielli più ricercati dalle donne italiane

Pandora A/S è un’azienda danese specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di gioielli. E’ stata fondata, nel 1982, a Copenhagen, in Danimarca, dove tuttora ha il proprio headquarter. Oggi è presente, con i propri prodotti, in oltre 100 Paesi del mondo. La società è quotata NASDAQ e conta cicra 7.700 punti vendita. Attualmente Pandora impiega più di 13mila collaboratori. Durante l’anno il Gruppo seleziona personale per assunzioni nei negozi, in sede e presso i centri di produzione o di distribuzione, anche in Italia. Generalmente si ricercano anche profili junior da inserire nell’ambito di tirocini. Ecco quali sono le posizioni attualmente aperte in Pandora per l’Italia.

Pandora offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Al momento, ad esempio, l’azienda è alla ricerca di diversi profili da assumere in Lombardia, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria, Piemonte, Toscana e altre sedi sul territorio nazionale. Gli interessati alle offerte di lavoro Pandora possono valutare le posizioni aperte in questo periodo. Ecco un breve excursus delle figure ricercate, per le quali è possibile candidarsi:

HEAD OF MERCHANDISING SOUTHERN EUROPE – Milano

– Milano VICE STORE MANAGER – Brindisi, Trapani, Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca, Foggia

– Brindisi, Trapani, Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca, Foggia STORE MANAGER – Trapani, Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca

Trapani, Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca ADDETTI VENDITA PART TIME – Rimini, Forlì, Fano, Bergamo, Salerno, Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca, Foggia

– Rimini, Forlì, Fano, Bergamo, Salerno, Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca, Foggia ADDETTI VENDITA CATEGORIE PROTETTE – varie sedi sul territorio nazionale

Le candidature per queste posizioni devono essere inviate entro i seguenti termini di scadenza:

per le sedi di Teramo, Terni, Biella, Pavia, Como, Lucca e Foggia – 3 settembre;

per le sedi di Rimini e Forlì – 30 agosto;

per le sedi di Fano, Bergamo e Salerno – 19 agosto.

Pandora offerte lavoro 2018: come candidarsi

La raccolta delle candidature viene effettuata, generalmente, attraverso l’area dedicata al recruiting del portale web aziendale. In questa sezione, infatti, vengono pubblicate le opportunità di impiego, alle quali è possibile rispondere online. Per farlo si può compilare il modulo telematico di candidatura. Quest’ultimo consente di allegare vari documenti, quali il curriculum vitae, la lettera di presentazione, immagini e altri file, e di registrare anche un video cv, se si desidera.