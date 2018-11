Pamela Prati mamma a 60 anni: felice e innamorata, stravolge la sua vita

Pamela Prati compie 60 anni e festeggia nel migliore dei modi. Ha trovato l’amore e presto sarà mamma. La showgirl sarda ha svelato in un’intervista a “Chi” il nome del suo partner: “Si chiama Marco Caltagirone ed è un imprenditore edile, andremo anche a vivere all’estero perché adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche non lavorare, vivremo fra la Francia e l’America, credo“.

Cambia vita la Prati, ed è raggiante. star del Bagaglino perché: “Abbiamo preso due bambini in affido, ma non posso ancora dire molto. Abbiamo due bambini in affido fantastici, lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo a parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”.

“Mi vede più bella perché sono innamorata” – dice al giornalista – “Ho incontrato il grande

amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato finalmente l’uomo che aspettavo da tutta la vita. E ora per me non esiste il passato, esiste solo il presente e il futuro, ed esiste soprattutto lui”. Pamela Prati

nel giorno del suo sessantesimo compleanno si confessa a Chi e lo fa rivelando il nome del suo compagno e i loro progetti insieme: la showgirl è pronta a stravolgere la sua vita per amore!