Pamela Anderson oggi: l’attrice senza freni inibitori posa per una foto dall’altissimo tasso erotico. A 51 anni la ex bagnina più famosa del piccolo schermo, sa essere super sexy come ai tempi di Baywatch. Sono passati 20 anni da quando conquistava milioni di fans con il costume rosso da bagnina super sgambato che metteva in risalto le sue curve a dir poco esplosive, ma a ben guardare lo scatto hot che la ritrae, in rete da poche ore, si direbbe che il tempo per lei non sia affatto passato!

La sexy attrice, classe 1967, ha postato sulla sua pagina Instagram una foto senza slip, con addosso soltanto una camicetta trasparente che lascia davvero poco all’immaginazione. Si intravede un seno nudo sotto le trasparenZe, lo scatto è in bianco e nero e lei, con sguardo sensuale, tiene le mani sulla testa, i capelli sono raccolti. Il post è una sorta di denuncia delle bugie, con un testo lungo e sibillino.

“Credi alle bugie, così alla fine impari a non fidarti di nessuno tranne che di te stesso. Ma è davvero così importante? Nessuno è onesto al 100%, soprattutto quelli che accusano altri di essere inaffidabili – si legge nel post – è la natura umana. È una pratica da aprire, vivere, non temere, lasciali mentire, altrimenti sarebbe un posto solo e triste. Pensiamo solo a noi stessi. Preferisco credere a tutto e tutti, perché no? Tu sai la verità, il resto è divertimento”. Cosa avrà voluto dire la bella Pamela? Ha forse ricevuto una forte delusione? Certo è che per veicolare il suo messaggio ai follower ha scelto un’immagine d sé decisamente provocante. Lo scatto hot ha già superato i 50mila like.