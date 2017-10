Palazzo Marino mostra 2017: è Tiziano con la “Sacra conversazione 1520” il protagonista delle festività natalizie meneghine

Come ogni anno, il Comune di Milano festeggia il Natale e le festività invernali con una mostra allestita nelle splendide sale di Palazzo Marino. Dopo il successo degli anni scorsi, in questo 2017 la tela protagonista dell’esposizione sarà la “Sacra conversazione 1520” di Tiziano.

Aprirà il 5 dicembre e sarà visitabile gratuitamente sino al 14 gennaio 2018 – presso Palazzo Marino – la mostra che vedrà protagonista la maestosa pala d’altare “Sacra conversazione 1520 (Pala Gozzi)” proveniente dalla Pinacoteca Civica “Francesco Podesti” di Ancona. Come si legge da una nota ufficiale, la scelta del Comune di Milano testimonia la vicinanza alla città di Ancona, che svolge un ruolo fondamentale come centro di raccolta e riparo di numerose opere d’arte, tra cui molti capolavori, provenienti dai territori marchigiani colpiti dal terremoto. Grazie a un importante progetto allestitivo curato dall’architetto Corrado Anselmi, i visitatori potranno osservare non solo il capolavoro di Tiziano ma anche il retro della tavola, dove sono presenti schizzi a matita, in parte ombreggiati a pennello, realizzati dallo stesso Tiziano e raffiguranti varie teste, una delle quali potrebbe essere il bozzetto per il Bambino in una prima stesura del dipinto.

Per chi non la conoscesse, ricordiamo che la tavola fu dipinta nel 1520 dall’allora trentenne Tiziano per il mercante di Dubrovnik Luigi Gozzi, e destinata all’altare principale della chiesa di San Francesco ad Alto ad Ancona. La “Sacra Conversazione” è il primo dipinto firmato e datato di Tiziano a noi noto: in un cartiglio in basso si legge infatti ALOYXIUS GOTIUS RAGOSINUS / FECIT FIERI / MDXX / TITIANUS CADORINUS PINSIT.

Photo Credit: Wikimedia.org