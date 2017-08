Paesaggi musicali toscani 2017: oltre 50 artisti internazionali a San Quirico d’Orcia

Torna anche quest’anno Paesaggi musicali toscani, la rassegna che – organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia – porta in Val d’Orcia la grande musica classica nazionale ed internazionale. Grazie al ricco programma di eventi, anche quest’anno la cittadina toscana si trasforma in una delle mete imperdibili per gli amanti della musica classica ma anche dei paesaggi da togliere il fiato.

Saranno oltre 50 gli artisti presenti nella nuova edizione della rassegna Paesaggi musicali toscani, in scena a San Quirico d’Orcia – ma non solo – dal 16 sino al 26 agosto 2017. In particolare, i grandi nomi della musica classica arriveranno, oltre che dall’Italia, anche da Stati Uniti, Spagna, Francia, Inghilterra, Corea, Taiwan, Grecia, Giappone e Australia: scopo della manifestazione è quello di far conoscere questo genere musicale ma anche accompagnare il pubblico alla scoperta di mete generalmente fuori dagli itinerari turistici più classici.

Tra i grandi nomi presenti durante la rassegna Paesaggi musicali toscani 2017 segnaliamo Brian Kwan Yeung Choi, violinista che si esibirà il 20 agosto a San Quirico d’Orcia accompagnato al pianoforte da Bruno Canino. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo che il 19 agosto si terrà lo spettacolo dell’Orchestra da camera Milano classica diretta dal Pierre Hantai mentre il 21 la rassegna tornerà a Vignoni con i Quartetti di Mozart per flauto realizzati dall’Accademia Ottoboni.