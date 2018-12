OVS offerte di lavoro: nuove assunzioni nel mondo dell’abbigliamento

OVS, azienda di abbigliamento, è alla ricerca di personale da inserire nei vari punti vendita sparsi in tutta Italia e nell’organico della propria sede. Il primo negozio Oviesse ha aperto i battenti a Padova. Era il 1972, da allora solo tanti successi. Erano gli anni in cui si sviluppava in Italia il modello di grande magazzino specializzato nella vendita di prodotti di abbigliamento. Il marchio ha subito un forte impulso nel 1999, quando COIN S.P.A., proprietaria di OVS, ha trasformato in store OVS i 160 negozi Standa appena acquisiti. La diffusione sul territorio di OVS non si è fermata mai: nel dicembre 2008, 60 negozi Melablu, presenti principalmente nel Nord Ovest del paese, sono stati riconvertiti in negozi OVS. Nel dicembre 2011, l’offerta di OVS si è completata con l’acquisizione “IANA”, marchio specializzato nell’abbigliamento per bambino. Così ha avuto origine OVS Kids. La leadership di OVS viene consolidata nell’agosto del 2012. Inutile scriverlo: OVS è molto più di un’azienda. Attualmente conta 7.000 dipedenti su tutto il territorio italiano, 1300 negozi nel mondo, 15 milioni di clienti. Cifre da capogiro, che ben rappresentano l’impegno di OVS, che mira a far convivere nei propri prodotti qualità e convenienza.

Vediamo ora quali sono le figure professionali ricercate da OVS:

Operatore D’acquisto – Venezia – Mestre

Assistant Product manager – Venezia – Mestre

Merchandise Controller – Venezia – Mestre

Allievo Store Manager – tutta Italia

Magazziniere – Olgiate Olona, Pordenone

Addetti Vendita Part-Time – Cuneo, Milano, Bolzano, Milano,

Addetti Vendita – Catanzaro, Padova, Milano, Roma, Villafranca di Verona, Castenaso, Civitanova Marche, Brescia, Sacile, Empoli

Addetti al Magazzino – Bolzano, Thiene, Modena, Latina, Vicenza

Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che recarsi sul sito ufficiale di OVS alla sezione Career – Lavora con Noi. Qui è possibile candidarsi compilando l’apposito form, inserendo il curriculum vitae. OVS è costantemente alla ricerca di personale, pertanto il consiglio è di monitorare la pagina.