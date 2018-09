OVS offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte per lavorare nel settore della moda di grandi e piccini

OVS (in precedenza Oviesse) è una società d’abbigliamento per uomo, donna e bambino. Il nome deriva dall’acronimo di “Organizzazione Vendite Speciali”. Nel 1968 viene creata una catena di magazzini chiamata le “Coinette”, pensate per sopperire alla mancanza dei negozi Coin in determinate zone cittadine o nei piccoli-medi centri. Oviesse nasce a Padova nel 1972, con l’apertura del primo negozio, per poi diffondersi in buona parte d’Italia. Dopo una precedente esperienza di sviluppo in Germania (Kaufhalle) e in Svizzera (Globus), che non ha dato i risultati sperati, arrivando alla vendita di queste attività, nel 2006 Oviesse apre negozi in Russia e in Serbia a cui si aggiungono altre aperture all’estero nel 2007 che portano i punti vendita esteri a quota diciassette. Nel 2006 all’insegna storica Oviesse si affianca il nuovo marchio “OVS industry”, che andrà a sostituire totalmente il marchio storico nel 2009. Nel 2012 il marchio diventa “OVS”. Il 1º agosto 2014 il ramo d’azienda OVS-UPIM viene scorporato dal Gruppo Coin conferendo le attività alla nuova società OVS S.p.A,[4] alle quali nel 2016 si aggiunge la COSI – Concept of Style Italy – S.p.A.. Dal 2 marzo 2015 la nuova società per azioni è quotata alla Borsa di Milano con una capitalizzazione iniziale di 930,7 milioni di euro corrispondente ai 4,10 euro per azione del prezzo dell’IPO con un flottante iniziale del 48,8%.

OVS offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Ecco tutte le posizioni attualmente aperte e che dovranno essere ricoperte:

ADDETTI AL MAGAZZINO – Orio al Serio (Bergamo), Magliano Alfieri (Cuneo), Cesano Boscone (Milano), Milano, Romagnano Sesia (Novara), Milano, Udine, Padenghe sul Garda (Brescia), Orbetello (Grosseto)

La ricerca è rivolta a candidati preferibilmente con esperienza pregressa nel settore del Fashion Retail. Devono possedere ottime capacità dialettiche e di relazione, ed essere predisposti al lavoro di squadra. Si occuperanno di gestire la riserva della merce e opereranno in stretta collaborazione con l’area Vendite.

ADDETTI VENDITA – Ponte a Ema (Firenze), Appiano Gentile (Como), Fiumicino (Roma), Castelletto Sopra Ticino (Novara), Novara, Ostia (Roma), Arese (Milano), Domodossola, Orbetello (Grosseto), Roma Eur, Roma Prati Fiscali, Corbetta (Milano), Albenga (Savona), Cesano Boscone (Milano), Bellinzago Novarese (Novara), Gavirate (Varese), Savona, Mestre (Venezia), Roma, Milano, Vimercate (Monza Brianza), Cassia Olgiata (Roma), Milano City Life, Conselve (Padova), Monselice (Padova), Rescaldina (Milano), Trieste, Lastra a Signa (Firenze), Salerno, Arezzo, Milano Limbiate, Verona, Ovada (Alessandria), Serravalle (Alessandria), Trento, Bolzano, Rozzano (Milano), Mestre Terraglio (Venezia), Feltre (Belluno), Montano Lucino (Como),

I candidati ideali sanno lavorare in team e possiedono spiccate doti relazionali e comunicative. Conoscono una o più lingue straniere e hanno capacità di problem solving. Preferibilmente hanno esperienza nel ruolo e nel settore del Fashion Retail, e conoscono il Fashion System e le tecniche di Visual Merchandising.

ALLIEVI STORE MANAGER – territorio nazionale

La selezione è rivolta a laureati o diplomati, con conoscenza della lingua inglese e disponibili agli spostamenti sul territorio nazionale. I candidati selezionati accederanno ad un programma di formazione e lavoro OVS finalizzato all’assunzione. Inseriti con iniziale contratto a tempo determinato della durata di 18 mesi, seguiranno un percorso formativo tramite l’OVS Store Management School. Il corso è articolato in una parte di training on the job ed una parte in aula.

OVS offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni OVS, e alle opportunità di lavoro nei negozi e in sede, possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, OVS “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form di candidatura.