Outlet del lusso di Kering in arrivo nel 2018 a Sanremo: esclusività per tutte le tasche

Secondo la stampa, in seguito a una comunicazione ufficiale del comune di Sanremo, il 2018 porterà una ventata di esclusività nel comune dei fiori. In autunno, infatti, il colosso francese di Kering aprirà il suo secondo outlet di lusso nella provincia ligure.

Attualmente si punta ad ottenere entro l’estate tutti i nulla osta necessari per poter firmare la convenzione con il Comune per ciò che riguarda gli oneri di urbanizzazione, per i quali si parlerebbe di una cifra intorno ai quattro milioni di euro e opere pubbliche da realizzare nell’area per circa altri 400mila euro.

In Italia questo esperimento ha già funzionato infatti – a Leccio Reggello (Firenze) – è sorto un The Mall del colosso francese extra lusso che ospita queste prestigiose firme: Ferretti, McQueen, Aquazzurra, Armani Jeans, Banciaga, Billionaire, Bottega Veneta, Brioni, Burberry, Ferretti, Armani, Chopard, Kane, Coach, Corneliani, D&G, Pucci, Scervino, Etro, Fay, Fendi, Givenchy, Gucci, Hogan, Jimmy Choo, Lanvin, Loro Piana, Moschino, Plein, Pomellato, Cavalli, Saint Laurent, Ferragamo, Sergio Rossi, Stella McCartney, Mantellassi, Heuer, Tod’s, Tom Ford, Valentino, Versace.